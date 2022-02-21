شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى عدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عدد من الدول العربية، تباينا فى الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففى الأردن أعلنت وزارة الصحة الأحد، تسجيل 10085 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و570 ألفا و907 حالات.

وأوضحت الوزارة فى بيان، شفاء 18 ألفا و872 حالة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى مليون و392 ألفا و833 حالة، بالإضافة لتسجيل 25 حالة وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 13 ألفا و682 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد متلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وصل إلى 4661173، فيما وصل عدد متلقى الجرعتين إلى 4335565.

وفى المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأحد، عن تسجيل 298 إ صابة جديدة بفيروس،و تعافى 924 شخصا، فيما تم تسجيل 13 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن بذلك بلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و158 ألفا و967 حالة منذ الإعلان عن أول حالة فى 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و134 ألفا و948 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98 %، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و894 بنسبة تصل إلى 1.4 %.

وأشارت إلى أن 5 ملايين و453 ألفا و226 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و168 ألفا و956 شخصا، مقابل 24 مليونا و726 ألفا و487 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وفى الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى الجزائر، فيما تماثل 155 مريضا للشفاء.

وفى لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة فى تقريرها اليومى تسجيل " 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الحالات المؤكدة إلى 1046173، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة".