شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مركز "مسام" ينتزع 873 لغما زرعتها عناصر الحوثي خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري، من انتزاع 873 لغما زرعتها عناصر الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن الألغام المنزوعة، منها 60 لغما مضادا للأفراد، و657 لغما مضادا للدبابات، و93 ذخيرة غير متفجرة، و63 عبوة ناسفة.

وأضاف البيان أنه بذلك بلغ عدد الألغام التي تم نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 321 ألفا و431 لغما زرعتها العناصر الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، هو ضمن مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم، ومن أبرز أهداف المشروع.. تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، والتصدي لتهديدات الألغام، ومعالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.