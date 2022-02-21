شكرا لقرائتكم خبر عن بدء هدم قصر الملياردير الفلسطينى محمد حديد بلوس أنجلوس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجرافات والآليات الثقيلة بهدم قصر الملياردير الأمريكى من أصل فلسطينى، محمد حديد فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، في أعقاب صدور قرار قضائى بإزالته، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور لعمليات الهدم التى بدأت في أجزاء واسعة من القصر، الذى يبلغ سعره نحو 100 مليون دولار.



ديلى ميل

وقام طاقم متخصص بتركيب شباك ثقيلة على طول جهة من القصر شديد الانحدار، لمنع الركام أو البناء من الانزلاق نحو منازل الجيران الذين رفعوا دعوى قضائية على حديد والد عارضتى الأزياء المشهورتين بيلا وجيجى حديد، قبل نحو عامين.