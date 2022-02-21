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التحالف العربى: 14 عملية استهداف ضد الحوثيين بمأرب وحجة خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة ، تنفيذ 14 عملية ضد ميليشيات الحوثى فى مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية أمس الأحد، أنه تم تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيات الحوثى فى مأرب وحجة. ‫

وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلن، فى وقت سابق، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين فى مأرب وحجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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