شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: 14 عملية استهداف ضد الحوثيين بمأرب وحجة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ 14 عملية ضد ميليشيات الحوثى فى مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية أمس الأحد، أنه تم تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيات الحوثى فى مأرب وحجة. ‫

وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلن، فى وقت سابق، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين فى مأرب وحجة.