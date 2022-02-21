شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: 14 عملية استهداف ضد الحوثيين بمأرب وحجة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، تنفيذ 14 عملية ضد ميليشيات الحوثى فى مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية أمس الأحد، أنه تم تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيات الحوثى فى مأرب وحجة.
وكان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلن، فى وقت سابق، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الحوثيين فى مأرب وحجة.