شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: المملكة لم تُؤسس بتوقيع قرار من الأمم المتحدة.. بل أسسناها لأنفسنا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز “يسرني على وجه الخصوص أن أحييكم مع اقتراب ذكرى يوم التأسيس، ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 295 عام”.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، في المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022م مساء أمس، “لذلك فإن المملكة لم تُؤسس بتوقيع قرار من الأمم المتحدة، ولم تُعط لنا بعد إزالة احتلال.. بل أسسناها نحن لأنفسنا”.
يذكر أنه، نيابة عن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، افتتح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أمس الأحد، المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022.
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