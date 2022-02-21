- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة.. تشاهد بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوب الشرقي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر الأحدب المتناقص في حالة اقتران جميل مع نجم السماك الأعزل في ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
وقالت فلكية جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يشاهد الآن.. القمر الاحدب المتناقص في حالة اقتران جميل مع نجم السماك الأعزل، ويشاهد بالعين المجردة باتجاه الافق الجنوب الشرقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة.. تشاهد بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوب الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.