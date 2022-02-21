شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة.. تشاهد بالعين المجردة باتجاه الأفق الجنوب الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر الأحدب المتناقص في حالة اقتران جميل مع نجم السماك الأعزل في ظاهرة فلكية تزين سماء المملكة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وقالت فلكية جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يشاهد الآن.. القمر الاحدب المتناقص في حالة اقتران جميل مع نجم السماك الأعزل، ويشاهد بالعين المجردة باتجاه الافق الجنوب الشرقي”.