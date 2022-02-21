شكرا لقرائتكم خبر عن «GPS» لمراقبة دوام موظفي الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني للمرافق الصحية تعميما، بالمحافظة بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية. وبحسب عكاظ، فإن نظام الحضور والانصراف الجديد يتم عبر تطبيق «مديري» الخاص بمنسوبي وزارة الصحة عبر أيقونة جديدة تمت إضافتها باسم «حياك». الأيقونة ستكون خاصة بتسجيل الحضور حال وصول موظف الصحة إلى المنشأة، مع تسجيل الانصراف. وقد دعت وزارة الصحة إلى مخاطبة مديرياتها لتحديد «GPS» حتى يتم تسجيل الحضور والانصراف للموظف من نفس مكان المنشأة. وحسب المعلومات، فإن كل رئيس أو مدير سيمتلك خاصية متابعة موظفيه وموظفاته وأماكن تحركاتهم ساعات الدوام. وكانت وزارة الصحة، قد وجهت مديرياتها بضرورة وسرعة استكمال متطلبات نظام الحضور والانصراف الإلكتروني وسرعة تزويد إدارة المراقبة بالموارد البشرية بالإحداثيات الخاصة بمواقع المنشآت الصحية (GPS) والهياكل التنظيمية للمنشئات (إدارات – مستشفيات – مراكز صحية) مرتبطة بأسماء مديري ورؤساء الأقسام حسب الهيكل التنظيمي. كما سيتم تزويدهم برقم الهاتف والسجل المدني والرقم الوظيفي لكل مدير إدارة ورئيس قسم على أن يتم إنجاز البيانات المطلوبة وإرسالها على الوزارة بصفة عاجلة.

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