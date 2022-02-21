شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة عرض البطاقات الجامعية في المحفظة الرقمية عبر توكلنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن عدد من الجامعات في المملكة إتاحة خاصية عرض البطاقة الجامعية في المحفظة الرقمية عبر تطبيق توكلنا . يأتي ذلك لتسهيل استخدامها من قِبل الطلاب في جميع مرافق الجامعات. يذكر أن تطبيق توكلنا كان قد أعلن أيضا عن إتاحة خدمة متطلبات السفر الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، إتاحة خدمة جديدة عبر التطبيق بشأن السفر، ويمكن الاستفادة منها عن طريق الخطوات التالية: 1 – الدخول إلى خدمة متطلبات السفر الصحية من خدمات السفر بصفحة الخدمات. 2 – اختيار الدولة المراد الاستعلام عنها من القائمة أو تحديدها على الخريطة. 3 – عرض تفاصيل ومتطلبات وشروط السفر الصحية للدولة مثل؛ فحص كورونا” “PCR أو لقاح كورونا وغيرها.

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