شكرا لقرائتكم خبر عن بدون برامج.. طريقة حذف الملفات من الحاسب الآلي نهائيًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة حذف الملفات غير المرغوب فيها تماما من جهاز الحاسب الآلي، بحيث لا يمكن استعادتها بعد ذلك.

ونشر الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وعلق عليه بقوله “إذا حذفت ملفات من جهازك الكمبيوتر وتريد تضمن أنه لن يتم استعادتها بأي طريقة، فهذه أحد الطرق المتوفرة لضمان حذف آثار الملفات بدون الحاجة لأي برنامج إضافي، من خلال التالي:

1- الضغط على ابدأ

2- ثم اضغط على تشغيل

3- ثم كتابة كلمة cmd واتباع الخطوات بعد ذلك.