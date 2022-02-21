شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التقديم عليها.. «الأحوال المدنية» توضح الحد الأقصى لمدة إصدار بطاقة «الهوية الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية يستغرق 14 يوم عمل كحد أقصى.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مواطن قال فيه “الهوية الوطنية حقي تنتهي غدا وبنفس الوقت لي موعد في الأحوال فهل خدمامتي المصرفيه تشتغل بعد ٢٤ ساعه ولا بعد 15 يوما”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “يستغرق إصدارها 14 يوم عمل كحد أقصى، وستصلك رسالة نصية عند وصول بطاقتك للمكتب، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أطلقت الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “سجل الأسرة الرقمي”، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وأوضحت أن سجل الأسرة الرقمي سيكون متاحا أيضا في تطبيق “توكلنا” عبر المحفظة الرقمية، مبينة أن هذه الخدمة امتداد لتطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد.