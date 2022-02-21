شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وسورينام تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام "ألبيرت رمدين"، ووزير المالية والتخطيط بسورينام "رماند أتشايبرسينغ"، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي لجمهورية سورينام، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتبادل الحضور وجهات بشأن الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل.. أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، على هامش زيارته - عدداً من اللقاءات لوسائل الإعلام المحلية، استعرض فيها، جهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، ووجهة نظرها حيال القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التنموية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 من شتى المجالات