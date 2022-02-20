شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير تستعيد مجوهرات ومبالغ مالية سرقت من أحد المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات الأمن بمدينة أبها، استعادت مجوهرات ومبلغا ماليا، سرقت من أحد المنازل والقبض على سارقها.

وأوضحت أن السارق مقيم من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.