شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلة من العطاء.. وفاة الشيخ سليمان بن عبدالله المهنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

انتقل الى رحمة الله فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله المهنا، الرئيس السابق للمحكمة الكبرى (العامة) بالرياض، عصر الأحد، وذلك بعد مرض قصير.

وتقام الصلاة عليه بإذن الله بعد صلاة عصر يوم الإثنين في جامع الجوهرة، البابطين طريق الملك فهد بالرياض.

والشيخ الراحل والد كل من الدكتور مهنا المستشار والمشرف على مكتب رئيس الشورى سابقا، والشيخ عبدالله الداعية المعروف والشيخ المحامي محمد صاحب النشاط العلمي والثقافي المعروف، والشيخ الدكتور خالد إمام الحرم النبوي وعبدالمجيد وشقيقه الشيخ محمد.

وللفقيد سيرة عطرة في القضاء؛ حيث عمل بعد تخرجه من كلية الشريعة في محافظة الأحساء قاضيا لثماني سنوات، لينتقل بعدها للمحكمة الكبرى بالرياض قاضيا ثم رئيسا.