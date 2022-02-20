شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في السيارات يكشف مفاجأة عن العمر الافتراضي للبطاريات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المختص في مجال السيارات ماجد الشيخي مفاجأة عن العمر الافتراضي لبطاريات السيارات في المملكة
وقال الشيخي لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن عمر بطاريات السيارات الأصلية عالمياً من 3 إلى 5 سنوات ولكن في السعودية لا تتجاوز 12 شهرا.
وأضاف الشيخي “أن أغلب البطاريات التي تصنع في المملكة عمرها الافتراضي سنة ويوم أو يومين أو شهر على الأكثر وللأسف تضطر تغير البطارية”، مضيفا أنه بعد الضمان ينتهي كل شيء.
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