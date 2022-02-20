شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يدشن عددًا من المشروعات الطبية الهامة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، اليوم، عددًا من المشروعات والخدمات الطبية التابعة لصحة عسير.

وشملت المشروعات 8 عربات طبية متنقلة كبيرة الحجم، إضافة للعربة الموجودة في المنطقة سابقًا، وهي مجهزة بعيادة طبيب وعيادة أسنان وأقسام للمختبر والأشعة والتمريض، والاستقبال، إلى جانب تدشين أربع عربات متوسطة الحجم، مجهزة بعيادة طبيب عام وقسم تمريض واستقبال وسحب عينات الدم، إضافة إلى تدشين عربتين صغيرتي الحجم، مجهزة بعيادة عامة وعيادة أسنان متنقلة، وكذلك عربة متنقلة متوسطة الحجم مخصصة لفحص كثافة العظام.

ودشن الأمير تركي بن طلال مشروع طوارئ مستشفى أبها للولادة والأطفال الجديد بالمحالة، بسعة (24) سريرًا لتتضاعف السعة السريرية لطوارئ الأطفال ثلاثة أضعاف سعتها السابقة.

ويضم المشروع 7 أسرة إنعاش للأطفال وحديثي الولادة، و 5 أسرة عناية حرجة، و 6 أسرة ملاحظة، وسرير عزل، و 3 أسرة للكشف في ثلاث عيادات، و 2 أسرة لعمليات الإصابات البسيطة والمتوسطة، إلى جانب 5 أجهزة تنفس صناعي، و 21 جهاز مراقبة للمرضى بثلاث وحدات مراقبة مركزية، و 3 أجهزة علاج ضوئي لحديثي الولادة، و 3 أجهزة تخطيط قلب متنقلة للأطفال، 30 جهاز مضخة محاليل وريدية، و 40 جهاز مضخة أدوية وريدية، بالإضافة إلى 2 عربة إنعاش قلبي رئوي متكاملة، و 6 أجهزة استنشاق بالبخار وأجهزة نداء متطورة ونظام إلكتروني بالكامل، وجهاز تدفق الأكسجين العالي عن طريق الأنف، وحديقة خارجية، ومنطقة ألعاب للأطفال.

ووضع أمير منطقة عسير حجر الأساس لمشروع إنتاج النظائر المشعة المستخدم في تصوير الخلايا السرطانية والذي سيخدم المناطق الجنوبية، حيث حصل على الترخيص الأولي “المرحلة الأولى” من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وكرّم الأمير تركي بن طلال خلال تدشينه المشروعات الصحية طبيبين من منسوبي صحة عسير، نظير تميزهما الطبي: وهما استشاري جراحة تقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل، المشرف على وحدة تقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل بمستشفى عسير المركزي الدكتور عائض الشهراني، لتمكنه من معالجة أكثر من 300 حالة كان مقرر لها البتر، واستشاري الأمراض العصبية لدى الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور محمد بن أحمد عسيري نظير تعامله الحسن وإخلاصه في عمله، وتواجده خارج وقت العمل لخدمة المرضى.

الجدير بالذكر أن العيادات الطبية المتنقلة تهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمة الصحية في القرى والهجر النائية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات البرامج الصحية، مثل برنامج هشاشة العظام وبرنامج سرطان الثدي، وتقديم الخدمة الصحية بأعلى المستويات في المناطق التي لا تتوفر فيها مراكز صحية، أو دُمجت المراكز الصحية فيها، فيما تستهدف العيادات المتنقلة القرى والهجر النائية بالمنطقة، حيث وزعت العربات على القطاعات الصحية وفق خطة توزيع على مدار العام لتشمل كافة القرى والهجر المستهدفة بالمنطقة.