وزير أردنى: 87% من وفيات كورونا بالأردن لم يحصلوا على اللقاح

القاهرة - سامية سيد - قال يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، أن المملكة الأردنية تبنت استراتيجية شاملة قائمة على محاربة الفيروس من خلال الإجراءات الاحترازية من ناحية وتطعيم المواطنين من جانب آخر، موضحًا أنه87 %من الوفيات لم يحصلوا على اللقاح، وهو ما دفع الأردن إلى التوسع فى تلقيح كل من يعيش على الأراضى الأردنية.

وأضاف "الشمالى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن 42% من الأردنيين واللاجئين حصلوا على اللقاح، لافتًا إلى قطاع السياحة تأثر سلبًا بسبب جائحة كورونا، ولكن وضعنا استراتيجية تنشيطية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشار "الشمالى"، إلى أن الأردن يعيش على أراضيه 3 مليون لاجئ فى الوقت الذى يعانى فيه من نقص الموارد وندرة فى المياه، ورغم كافة التحديات تعمل المملكة على الارتقاء بمستوى المواطنين، وتابع:" لدينا زيادة فى الإيرادات فى موازنة العام الجارى".