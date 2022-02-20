شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وبنجلاديش يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مع وزير الداخلية في بنجلاديش أسد الزمان خان والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) اليوم الأحد، أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - الاستفادة من تجربة الأردن في المجالات الأمنية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية لمكافحة عمليات التهريب، بالإضافة إلى بحث أوضاع العمالة البنغالية في المناطق الحرة التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشار الفراية إلى الفرص الاستثمارية في الأردن، والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية الأردنية للمستثمرين وتوفير البيئة الاسثمارية الآمنة لهم.

من جانبه، أكد خان حرص بلاده على التعاون مع الأردن، والاستفادة من الخبرات الأردنية في التعامل مع جرائم المخدرات.