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السعودية وألمانيا يبحثان سبل دعم وتعزيز كافة مجالات التعاون

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة مدير المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور فولفغانغ شميدت، العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

 

واستعراض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الأحد على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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