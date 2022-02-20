شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وألمانيا يبحثان سبل دعم وتعزيز كافة مجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة مدير المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور فولفغانغ شميدت، العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

واستعراض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الأحد على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.