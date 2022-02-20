شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب محافظة واسط بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في قضاء بدرة من محافظة واسط.



وقالت الوزارة- في بيان إن الهزة الأرضية سجلت مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد وقد بلغت قوتها (4.2) درجة وتبعد 20 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط".



وأشارت إلى أنه تم الشعور بالهزة الأرضية من قبل المواطنين في المنطقة، مطالبة بأخذ الحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالتحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".