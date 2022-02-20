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هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب محافظة واسط بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في قضاء بدرة من محافظة واسط.


وقالت الوزارة- في بيان إن الهزة الأرضية سجلت مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد وقد بلغت قوتها (4.2) درجة وتبعد 20 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط".


وأشارت إلى أنه تم الشعور بالهزة الأرضية من قبل المواطنين في المنطقة، مطالبة بأخذ الحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالتحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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