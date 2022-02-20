شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الجزائرية" تكشف هوية الإرهابيين المقضى عليهم أمس بشمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، عن هوية الإرهابيين المقضي عليهم، أمس، خلال عملية عسكرية بشمال شرقي الجزائر.

وأوضحت الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم، أنه وفقا لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد بولاية سكيكدة بشمال شرقي البلاد، والتي أفضت، أمس، إلى القضاء على 7 إرهابيين، وضبط 6 بنادق من طراز "كلاشنيكوف"، وبندقية بمنظار، وكميات كبيرة من الذخيرة، وأجهزة اتصال، تم تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهم.

وقالت: إن الإرهابيين المقضى عليهم "فار رشيد المدعو "عبد الحي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994- فركوس عبد الكريم المدعو "نوح"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1994- ذيب إلياس المدعو "أبو إسماعيل" الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1995- بويسري كمال المدعو "إبراهيم القاعدة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1996- غضبان عبد الكريم المدعو "عباس الخروبي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2002- يوسفي خالد المدعو "القعقاع" الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2008- سقاط عز الدين المدعو "جابر المروكي" الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2009.