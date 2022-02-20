شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من وفاته.. السلطات المغربية تنقذ عائلة الطفل ريان من نصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحالت السلطات المغربية مواطنا من دولة جزر القمر إلى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمنطقة شفشاون، على خلفية تورطه فى محاولة استغلال والنصب على عائلة الطفل ريان الذى لاقى حتفه فى البئر منذ 14 يوما، قبل أن تتخذ السلطات القضائية المختصة قرار ترحيله إلى بلاده. وفق "الخبر "المغربية.

ووفق الصحيفة المغربية، فإن المواطن القمرى ذهب إلى منزل أسرة الفقيد ريان بشفشاون، وحاول النصب على والده، ثم أدرك الأب أنه يتعرض لعملية نصب ة فأجرى على الفور اتصالا بالجهات المختصة والتى أوقفت المتهم على الفور.

وفى تفاصيل القصة، أن المتهم سلم لأسرة ريان مبلغا يناهز 10000 درهم كمساعدة وقدم نفسه على أنه منتدب من طرف إحدى الجمعيات من أجل تسليم المبلغ وترتيب مبادرات خيرية كبيرة ستشمل البنيات التحتية والطرقية وتشييد مساجد ومرافق خدماتية أخرى، إلا أن تنسيق عائلة الفقيد ريان الدائم مع السلطات الأمنية والترابية حصنهم من وقوعهم فريسة عمليات نصب واحتيال، جعلهم يفطنون لمحاولة المواطن القمرى، حيث كان يهدف إلى السطو على المبالغ المالية التى يفترض أن تتلقاها العائلة عقب مبادرات الدعم من أجل التنسيق مع الجمعية بشأن المشاريع التى طرحها، فضلا عن حرصه على التقاط صور مع العائلة بهدف تسويقها لدى جمعيات بالخارج والنصب بها.

أفادت التحريات بأن المتهم سبق له التورط فى عملية مماثلة بإحدى الدول العربية بخصوص واقعة مماثلة، وقد اتخذت جميع الإجراءات القضائية والإدارية فى حقه.