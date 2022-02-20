شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض يطبع ألوان الترحيب على جوازات سفر ضيوف المملكة وزوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ "موسم الرياض" فى طباعة ألوان الترحيب على جوازات ضيوف المملكة العربية السعودية وزوارها، من خلال تضمينه فى أختام الدخول إلى المملكة، فى منافذ الجوازات التابعة لمطار الملك خالد الدولى بالرياض، حيث يتوسط شعار الموسم الختم، حاملًا عبارة "أسفرت وأنورت"، ترحيبًا بالزوار وابتهاجًا بقدومهم إلى أرض المملكة. وفق وكالة أنباء واس.

يأتى ترحيب موسم الرياض بالمسافرين ضمن مبادراته الهادفة إلى إظهار دور المملكة فى الترحيب بالقادمين إليها، وتثقيفهم بمفاهيم الترفيه الحديث بمناطق الموسم الـ 14، التى تتنوع فيها الخيارات الترفيهية، والأنشطة المناسبة للعائلات والأفراد والأطفال.

ويُعد مطار الملك خالد الدولى أحد أكبر منافذ الدخول إلى المملكة، بوصفه مطار العاصمة، مما يجعله ضمن أكثر المواقع ترحيبًا بضيوف المملكة والقادمين إلى موسم الرياض فى نسخته الثانية، الذى بدأت فعالياته فى 20 أكتوبر 2021م.

ويرحب موسم الرياض بزوار المملكة بطرق مختلفة منها: اللوحات الإعلانية فى الطرقات الرئيسة داخل المملكة، والإعلانات الدولية التى سبقت انطلاقه فى ميادين عالمية، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن القنوات التلفزيونية، ومنصات البث الإذاعي.

ومن جهة أخرى، أعلن موسم الرياض مجانية الدخول إلى عدد من المناطق المتضمنة فعاليات للموسم لكل زائر يرتدى أزياء يوم التأسيس، وذلك بمناسبة احتفال المملكة بيوم التأسيس الذى يوافق الثلاثاء المقبل، مع مجانية الدخول للأطفال من عمر 12 سنةً فأقل.

ويمثل زى المنطقة الوسطى بالمملكة ثلاثة أشكال، الأول للرجال: عقال، غترة، دقلة، والثاني: عقال، غترة، المردون، خنجر، ثوب، والثالث: عقال، غترة، دقلة، محزم، ثوب، أما ملابس النساء فالأول: برقع، شيلة، مطقع، حزام، والثاني: هامة، بشت، كرته، شنطة، والثالث: بخنق، أما زى المنطقة الشمالية فيتكون من اللباس، الأول للرجال: عقال، شماغ، دقلة، والثاني: عقال، غترة، دقلة، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، المحوثل، والثاني: المحوثل، وفى المنطقة الجنوبية أيضًا فى شكلين من اللباس، الأول للرجال: الصمادة، الجبة، محزم، خنجر، والثاني: الشبلة، الجبة، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، السدرة، والثاني: شيلة، السدرة.

ويضم زى المنطقة الشرقية فى شكلين من اللباس: الأول للرجال: عقال، غترة، البشت، والثاني: عقال، غترة، البشت، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، النشل، والثاني: النشل، فيما يتمثل زى المنطقة الغربية فى شكلين من اللباس، الأول للرجال: عقال، شماغ، السديري، ثوب، والثاني: عقال، شماغ، السديري، ثوب، أما النساء فالأول: شيلة، المسدح، والثاني: شيلة، المسدح.