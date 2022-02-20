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استشاري يكشف موعد رفع الإجراءات الاحترازية في المملكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور خالد غليلة، اليوم الأحد، إن المسؤولين في وزارة الصحة سيتخذون الإجراء المناسب عندما تكون الحالات مستقرة والإصابات منخفضة، برفع كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال “غليلة” في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”: إنه “يتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن يصدر قرارًا برفع الإجراءات الاحترازية في ظل انخفاض أعداد المصابين بفيروس ”.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (1013) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2136) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (711,556) حالة ولله الحمد.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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