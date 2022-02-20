شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف موعد رفع الإجراءات الاحترازية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور خالد غليلة، اليوم الأحد، إن المسؤولين في وزارة الصحة سيتخذون الإجراء المناسب عندما تكون الحالات مستقرة والإصابات منخفضة، برفع كافة الإجراءات الاحترازية.
وقال “غليلة” في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”: إنه “يتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن يصدر قرارًا برفع الإجراءات الاحترازية في ظل انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا”.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (1013) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2136) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (711,556) حالة ولله الحمد.
فيديو | استشاري: قريبا ستلغى إجراءات كورونا الاحترازية #الإخبارية pic.twitter.com/wy2WQplpvD— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2022
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