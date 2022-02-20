شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 5 خطوات للاستفادة من خدمة إعادة النظر في قضيّة مشطوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من خدمة إعادة النظر في قضيّة مشطوبة عبر بوابة ناجز (هنا الرابط) من دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن خطوات الاستفادة من الخدمة تشمل الخطوات التالية:

1- الدخول على خدمات القضاء

2- الضغط على خدمة إعادة النظر في قضية مشطوبة

3- من قائمة القضايا تحديد القضية المطلوبة

4- تعبئة البيانات المطلوبة

5- الضغط على تقديم الطلب

كما أوضحت وزارة العدل أهداف الخدمة، والتي تستهدف تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى، وإتاحة جميع طلبات التقاضي إلكترونيا، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين