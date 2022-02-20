شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الأراضي البيضاء» بشأن رسوم مُلاك الصك الواحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن الأرض التي تطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء في النطاقات التي أعلن عنها البرنامج والموضح حدودها في البوابة الإلكترونية بصك واحد يشمل أكثر من مالك، توجب سداد الرسوم على جميع الشركاء المدونين في الصك وفق حصة كل شريك.

وأكد البرنامج، على أهمية التزام جميع ملاك الأراضي البيضاء ضمن النطاقات المعلن عنها بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية، وسداد الرسوم المفروضة على الأراضي، أو المبادرة بتطوير الأرض، أو إتاحتها كمعروض عقاري في السوق العقاري، وذلك بحسب المرحلة التي تطبق في المدينة.

وأضاف البرنامج أنه يأخذ في الحسبان ملاك الأراضي الجادين بتطوير أراضيهم من حيث المساعدة والدعم في التطوير من خلال توفير الشراكات وتمديد مهل السداد حسب الإجراءات المعتمدة نظاما.

يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء، أعلن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

هذا وسجلت المرحلة الأولى صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من (80) مشروعاً سكنياً.