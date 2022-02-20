شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين.. ما الأمر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت سفارة المملكة لدى مملكة بلجيكا، تنبيهًا للمواطنين، بضرورة توخي الحذر بسبب العاصفة التي تضرب أوروبا حاليا.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة عددا من الدول الأوروبية، والتي قد تصل ذروتها هذا المساء بحسب المعهد الملكي للأرصاد الجوية، والذي يشير الى إمكانية الإعلان عن خطورة الرياح وإمكانية رفع درجة الحذر من الصفراء إلى الحمراء في منطقة والونيا والعاصمة بروكسل.

وأهابت السفارة بالجميع أهمية اتباع التعليمات التي أعلنتها السلطات البلجيكية بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل وتقليل التحركات قدر الإمكان.

ونصحت السفارة في بلجيكا المواطنين، بالتواصل معها في حالة الطوارئ لطلب المساعدة على الرقم الخاص بشؤون المواطنين.