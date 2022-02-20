شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات أجهزة ماك الجديدة.. معالجات فائقة القوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني فيصل السيف، بعض مواصفات أجهزة ماك جديدة والتي سيتم الإعلان عنها رسميا في مؤتمر الربيع الشهر المقبل.

وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”، إن أبل، ووفقا لما أعلنته بلومبرج، ستطلق أجهزة ماك جديدة في مؤتمر الربيع الشهر القادم، بينما في المؤتمر القادم في شهر 6 سيتم إكمال الانتقال لمعالجات أبل من خلال أجهزة ماك جديدة.

وأوضح أن هذه الأجهزة الجديدة هذا العام ستعمل بعضها بمعالج M2 الجديد ومعالج M1 Pro Max ونسخة فائقة القوة من معالج M1 Pro Max.