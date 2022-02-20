شكرا لقرائتكم خبر عن «نظري ضعيف»..أول تعليق من داهس امرأة في الباحة أثناء عبورها الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت التحقيقات الأولية، مع قائد المركبة الذيدهس امرأة في الباحةأثناء عبورها الطريق، أنه أرجع الحادث إلى ضعف نظره وتفاجئه بالمرأة وهي تعبر أمامه، مبررًا عدم توقفه للمساهمة في إسعافها بأنه أعتقد أنها توفيت.

وحسب “عكاظ” فقد عزا قائد المركبة هروبه إلى الفزع من الحادثة، وتوقعه أن السيدة فارقت الحياة، فيما رجّح مصدر أمني أن السائق الشاب كان منشغلاً عن الطريق بمتابعة شاشة الجوال، موضحاً أن هروبه موجب للعقوبة؛ كونه لم يقف ولم يسهم في إسعاف السيدة المدهوسة.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو لمركبة تدهس امرأة يوم الأربعاء الماضي في طلوع رغدان بمنطقة الباحة، فيما أوضح مصدر طبي أن السيدة المصابة ببعض الرضوض والكسور في طريق التعافي وحالتها مستقرة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة، أن إدارة البحث الجنائي والتحريات بشرطة المنطقة قبضت على قائد المركبة الذي لاذ بالفرار إثر الحادث، مؤكداً أنه تمت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة، مضيفاً أن إدارة مرور المنطقة، باشرت حادث الدهس، ونقلت المرأة إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.