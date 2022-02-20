عقوبات رادعة.. الإطاحة بعمالة تمتهن إعادة تنظيف الإطارات المستعملة بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت أمان الرياض من الإطاحة بعمالة مخالفة يقومون باستعمال مستودعات خارج إطار القانون.
وبحسب ما نشرته الأمانة على حسابها في تويتر فإنه :” قبيل طرح منتجاتهم الرديئة في الأسواق.. تمكن مراقبونا وبالتعاون مع 12 جهة حكومية من الإطاحة بعمالة تمتهن إعادة تنظيف الإطارات المستعملة في عدة مستودعات وسط الرياض “.
وأضافت أنه تم غلق مواقعهم ، إضافة إلى استدعاء المُلاك لنيل العقوبات الرادعة.
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