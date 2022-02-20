شكرا لقرائتكم خبر عن 51 يومًا إجازة متبقية لطلاب المدارس هذا العام.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من المقرر أن يحصل الطلاب والطالبات في المملكة، على 51 يومًا إجازة حتى نهاية العام الدراسي.

وكشف التقويم الدراسي التابع لوزارة التعليم على الموقع الرسمي، تفاصيل هذه الأيام، مشيرًا إلى أن الطلاب سيحصلون على يومين إجازة احتفالا بيوم التأسيس، بجانب ثلاثة أيام كإجازة نهاية الأسبوع مطولة.

وأشار التقويم إلى أن بداية إجازة الفصل الثاني قدرت بنحو 18 يومًا، أما إجازة بداية الفصل الثالث 28 يومًا.

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