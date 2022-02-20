شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر: 6 خطوات لتعديل وتصحيح المؤهل العلمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج أبشر خطوات تعديل وتصحيح المؤهل الدراسي من خلال حساب أبشر الخاص بالمستفيد.

جاء ذلك في رد من أبشر على سؤال مغرد قال فيه “عندي مشكلة بالمؤهل العلمي مؤهلي بكالوريوس وقد وضع لي دبلوم.. ماذا أفعل؟

وأجاب برنامج أبشر في تغريدة عبر “تويتر” بقوله “يرجى الدخول إلى حسابك من خلال منصة أبشر

واتباع الخطوات التالية:http://absher.sa

1- الدخول على حساب أبشر

2- من خلال تبويب خدماتي النقر على خدمات

3- ثم النقر على الأحوال المدنية

4- ثم الدخول على الخليج 365

5- ثم اختيار الخدمة “خدمات السجل المدني”.

6- ومن القائمة المنسدلة اختيار الخدمة المطلوبة