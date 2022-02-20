شكرا لقرائتكم خبر عن مطاردة تنتهي بالإحالة للمحكمة .. اتهام شاب بصفع فتاة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتهت مطاردة وتلاسن بين شاب وفتاة في جازان، إلى اتهام الأخيرة للشاب بصفعها على وجهها.

وبحسب ما ذكرته الوطن، فإن الشاب والفتاة كانا يقودان مركبتيهما في إحدى طرق جازان، حيث حدثت مشادة بينهما، تم على إثرها إحالتهما إلى المحكمة، للفصل بينهما بعد شكوى الفتاة بتعرضها للصفع.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد قدمت فتاة عشرينية شكوى ضد عشريني، تمثلت في أنه خلال قيادتها مركبتها، قام شخص، يستقل مركبته، بمضايقتها واستيقافها، والتلفظ عليها، وصفعها على وجهها دون أسباب معروفة.

كما ورد في التقرير الطبي وجود خدوش خلف الأذن اليسرى للفتاة، ومدة شفائها 3 أيام، وذلك عقب الاستفسار عن المركبة التي تعود للمجني عليه، وتدوين القضية.

وأوضحت الوطن أنه تم الإفراج عن الشاب المتهم، استنادا للمادة «20» منوهة أن رواية الشاب حول ماحدث له تفيد ، تجاوز سيارة الفتاة له من الجهة اليمنى، وأنه حاول تفاديها، إلا أنها حدته.

وأوضحت أن الشاب لم يتمكن من المرور، وتوقف في الشارع ليتفاهم معها.

وتابعت: وبعد اتضاحه أنها امرأة، حاول الانصراف، إلا أنها سبته وشتمته، وانصرف من الموقع، ولم يقم بضربها أو الاعتداء عليها.

فيما خلصت التحقيقات عن توجيه الاتهام للشاب بالجناية ، وذلك بضربه الفتاة ودفعها وصفعها على وجهها، وأن ما أقدم عليه المدعى عليه، وهو بكامل أهليته المعتبرة، فعل مجرّم ، ومعاقب عليه شرعا.