شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» توضح أسعار السلع الأكثر انخفاضًا وارتفاعًا خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.2% خلال شهر يناير 2022، مقارنة بنظيره من العام الماضي يناير 2021، إذ يعتبر مساويا للشهر السابق ديسمبر 2021، إذ بلغ 1.2%.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن سبب ذلك ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.9% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 34.5%، حيث كان له تأثير في ارتفاع التضخم السنوي، إضافة لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، متأثرة بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 10%.
وفي التفاصيل، سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا بنسبة 1.2% متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 1.9%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 6.3% متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 15.3%.
بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.1% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 1.8%.
في حين سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 1.3%، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 1.7%، كما سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 1.8% متأثرا بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 1.3%.
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