شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن عن عقوبة إهانة العلم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من إهانة العلم الوطني للمملكة بأي طريقة، مشيرة إلى أن علم المملكة والعلم الملكي، يحظى بالتقدير والاحترام وتتوسطهما(لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول.

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة”.

وأوضحت النيابة العامة أن :” كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارًا بسلطة الحكومة وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال”.