شكرا لقرائتكم خبر عن النووي الإيراني وانتهاكات الحوثي يتصدران أجندة مباحثات وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

التقى وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، والتي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.