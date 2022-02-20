شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 90 مليون ريال.. تعثر مشروع طريق «النعيرية – الصرار» منذ 7 سنوات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يشكو أهالي محافظة النعيرية من تعثر استكمال طريق “النعيرية – الصرار” منذ ما يزيد على السبع سنوات تقريباً. ويعاني الأهالي، وفقا لـ”الإخبارية”، من خطورة الطريق والحوادث المميتة بسبب الإبل السائبة وضيق الطريق وعدم ازدواجيته، حيث يعد الطريق مفردا بحارة واحدة لكل اتجاه. وكان قد تم سحب المشروع بعد أكثر من سبع سنوات من انتظار الأهالي لاستكمال الطريق، رغم اعتماد الأموال من ميزانية الدولة لمعالجته والتي قدرت حينها بـ 90 مليون ريال في أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة النعيرية بطول 36 كيلو مترا.

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