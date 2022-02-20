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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء بـ«يوم التأسيس» يجتاح تويتر ويتصدر الترند.. ماذا قالوا؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تصدر هاشتاق #يوم_التأسيس، الترند في المملكة والذي يوافق يوم 22 فبراير ويصادف يوم الثلاثاء المقبل، وسط مشاركات واسعة من جانب المغردين.
وكان قد صدر مرسوم ملكي الشهر الماضي، بتخصيص هذا اليوم سنوياً للاحتفال بهذه الذكرى، ويُعتبر يوم التأسيس يوم عطلة رسمية لجميع المؤسسات في المملكة، سواء العامة أو الخاصة.
ودعت وزارة التعليم كافة المدارس والجامعات على ضرورة الاحتفاء بهذا اليوم العظيم، لذلك من المقرر أن تشهد جامعات ومدارس المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة التي من خلالها يتم التعريف بيوم التأسيس الوطني.
وستشهد مدن ومناطق المملكة العديد من الفعاليات في هذا اليوم من بينها تزيين الشوارع بالأعلام وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.
وفي هذه السطور نرصد لكم بعض التغريدات التي شاركت في الهاشتاق:
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتفاء بـ«يوم التأسيس» يجتاح تويتر ويتصدر الترند.. ماذا قالوا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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