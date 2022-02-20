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الإمارات.. تقديم 18 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. تقديم 18 ألف جرعة جديدة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 18,313 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الأحد، 24,017,451 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 242.84 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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