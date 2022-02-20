شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بمحافظة صعدة شمال غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع ومرتفعات استراتيجية في جبهة "الرزامات" بمديرية "الصفراء" شمال محافظة صعدة، الواقعة شمال غرب البلاد.

وقال قائد "لواء حرب 1 اليمني" العميد محمد الغنيمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن وحدات من الجيش اليمني نفذت هجوما على مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع جماعة الحوثي، وتمكنت من تحرير مرتفعات القرن وتبة (الغادر) في رأس شجع الاستراتيجي".

وأوضح الغنيمي أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت ثكنات وآليات تابعة للحوثيين، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من جماعة الحوثي، فيما لاذ ما تبقى منهم بالفرار.