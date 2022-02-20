شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة” توضح كيفية حجز موعد لقاح كورونا للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة كيفية حجز موعد لقاح كورونا من أجل الأطفال.

ويتم حجز موعد الطفل من خلال الخطوات التالية:

أولاً: حمل تطبيق صحتي.

ثانيًا: احجز موعد لطفلك من خلال التطبيق.

ثالثًا: توجه للموعد حسب الوقت والمكان.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، تسجيل 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 2136 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة واحدة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 832 حالة.

وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.