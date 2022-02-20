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شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن يوضح 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي للمستفيد من البرنامج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف حساب المواطن، أن هناك عدة خطوات لتغيير الحساب البنكي للمستفيدين من البرنامج.
وأوضح البرنامج عبر حسابه في “تويتر” أن تغيير الحساب البنكي يتطلب الآتي:
1 – الدخول على البوابة الإلكترونية.
2 – اختيار صفحة تفاصيل الطلب.
3 – اختيار بيانات الحساب البنكي لتغيير رقم الآيبان.
4 – في النهاية حفظ البيانات المدخلة.
وفي وقت سابق أعلن برنامج حساب المواطن، عن إيداع الدفعة الـ 51 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر فبراير الجاري المكتملة طلباتهم.
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