طوق لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي من موتورولا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة موتورولا النقاب عن طوق يتيح تشغيل نظارات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR أثناء التنقل.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الطوق يعتمد على المعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ومودم 5G وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويشتمل على منفذ لبطاقة SIM ومنفذ USB-C للشحن ولتوصيل النظارة وسماعة وجيروسكوب ومستشعر تسارع وسطح لمسي للاستعمال.

ولم تفصح موتورولا بعد عن موعد طرحه أو أسعاره.