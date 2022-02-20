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طوق لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي من موتورولا.. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

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كشفت شركة موتورولا النقاب عن طوق يتيح تشغيل نظارات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR أثناء التنقل.

 

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الطوق يعتمد على المعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ومودم 5G وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويشتمل على منفذ لبطاقة SIM ومنفذ USB-C للشحن ولتوصيل النظارة وسماعة وجيروسكوب ومستشعر تسارع وسطح لمسي للاستعمال.

 

ولم تفصح موتورولا بعد عن موعد طرحه أو أسعاره.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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