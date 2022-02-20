شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول ماسك البطاطس لتفتيح البشرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

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استخدام ماسك البطاطس على البشرة يساعد على تفتيحها والتخلص من بعض المشكلات مثل الحبوب والتجاعيد بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.



البطاطس من المكونات الطبيعية الرائعة التي تساعد على التخلص من مشكلات البشرة والتخلص من الحبوب وتنعيم وتفتيحها، فضلًا على الفوائد المميزة الأخرى.

إليكم أهم فوائد ماسك البطاطس للبشرة، وطريقة عمل ماسك البطاطس لتفتيح البشرة.

ما فائدة البطاطس لتفتيح البشرة؟

استخدام البطاطس على البشرة مهم لتفتيح البشرة، حيث أنه يساعد على تفتيح البقع الداكنة والاسمرار والنمش الذي يوجد على البشرة والذي يكون ناتج عن التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة، وهذا لأن البطاطس تحتوي على إنزيم الكاتيكوليز الذي يعتبر من الإنزيمات الهامة الفعالة في تبييض البشرة.

هل البطاطس تزيل آثار الحبوب؟

بالطبع البطاطس لها تأثير فعال في القضاء على الحبوب الموجودة على البشرة والاحمرار المصاحب لها، وهذا لأنه يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات.

كما أن البطاطس مهمة للقضاء على الهالات السوداء والتخلص من الندبات الموجودة على البشرة وهذا لأنها تساعد على تحفيز الكولاجين.

البطاطس تحتوي على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين Cوفيتامين Bالتي لها دور في الوقاية من الإصابة بالتجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من علامات الشيخوخة.

طريقة عمل ماسك البطاطس لتفتيح البشرة:

المكونات:

ثمرة من البطاطس.

ملعقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو.

ملعقتان من اللبن.

طريقة الاستخدام:

- يتم سلق البطاطس جيدًا بدون التخلص من القشرة الخارجية.

- يتم تقشير البطاطس وهرسها بشكل جيد حتى تصبح مثل المعجون.

- يُضاف إليها زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو.

- نضع اللبن ويتم تقليب وهرس المكونات جيدًا.

- تنظف البشرة وتجفف جيدًا، ويتم فرد الخليط على البشرة.

- يترك لمدة ربع ساعة ويتم شطف البشرة بالماء الفاتر.

- يكرر الماسك 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك البطاطس والجزر لتفتيح البشرة:

بالإضافة إلى فوائد البطاطس لتفتيح البشرة فإن الجزر أيضا له فوائد متعددة للبشرة وتفتيحها، حيث أنه يحتوي على البيتا كاروتين التي تساعد على تجديد خلايا البشرة والوقاية من التجاعيد.

المكونات:

ثمرة من البطاطس.

ثمرة من الجزر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام:

- عليك بسلق الجزر والبطاطس حتى تمام النضج.

- يتم هرسهم جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم.

- نضيف الكركم وزيت الزيتون ويتم التقليب بشكل جيد.

- يتم وضع الماسك على البشرة النظيفة لمدة ربع ساعة ثم تغسل بالماء الفاتر.

- تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لتفتيح البشرة بشكل أفضل.