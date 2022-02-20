شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على عدد لقاحات كورونا المعطاة ونسبة التعافي من الفيروس بدول الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي، ووقال إنها تجاوزت 108 ملايين و30 ألف جرعة.



وأضاف المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.438.296 حالة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 3.259.738 حالة، أما إجمالي حالات الوفاة فقد بلغ 20127 حالة حتى يوم 19 فبراير 2022.

وكشف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 96.1%، وفي الإمارات 93.4%، والكويت 96.1%، والبحرين 92%، وقطر 98.1%، وعمان 94%، فيما وصلت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.8%.