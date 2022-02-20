شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويحتجز 3 آخرين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، الأحد، أربعة فلسطينيين في محافظتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، واحتجزت ثلاثة آخرين في منطقة الأغوار الشمالية قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية، إن مستوطنين لاحقوا مجموعة من الشبان من محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية خلال تنزههم في الأغوار، واحتجزت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منهم قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق بالقرب من حاجز "الحمرا" العسكري.

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى شابين من مخيم الفوار وقرية الكرمل بينما تم اعتقال اثنين آخرين من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم شمال محافظة الخليل.