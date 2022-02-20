شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية للتركيز على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفانى وليامز جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار فى التركيز على العملية الانتخابية وفقًا لمطلب الشعب الليبى والحفاظ على الهدوء القائم فى البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز مع عضوى مجلس الدولة فى ليبيا ابو القاسم قزيط وعبد الله جوان لمناقشة الوضع السياسى الحالى بحسب تغريدة للمستشارة الأممية فى صفحتها بموقع "تويتر".

وجددت ستيفانى وليامز التأكيد على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة.