شكرا لقرائتكم خبر عن الحكيم يبحث مع سفير روسيا بالعراق تطورات المشهد السياسي ويدعو لحوار بين موسكو وكييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقى بمكتبه فى بغداد سفير جمهورية روسيا الاتحادية البيروس كوتراشيف، وتبادل معه وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا وتطورات المشهد السياسى فى العراق والمنطقة فضلا عن مستجداته على الوضع الدولي.

أكد الحكيم أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وقال أن العراق منفتح على الجميع ويسعى لإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم من ثابت المصالح المشتركة وحفظ السيادة.

وتناول الحكيم فى معرض الحديث تطورات المشهد السياسى مشددا على ضرورة الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية والحكومة القادمة مبينا أن الحالة السياسية التى يعيشها العراق ممكنة الحل إذا توفرت الارادة السياسية مشددا على تشكيل حكومة خادمة لشعبها قادرة على الاخذ بالأولويات.

دعا إلى حل الاشكالات العالقة بين موسكو وكييف عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية مبينا اهمية تجنيب المنطقة والعالم للحروب وتبعاتها التى ستنعكس على الجميع.