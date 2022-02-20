شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد البرلماني العربي يمنح جائزة التميز لرئيس ديوان مجلس النواب الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الاتحاد البرلماني العربي في اختتام المؤتمر الثانى والثلاثين للاتحاد العربى الذى انعقد في القاهرة، رئيس ديوان مجلس النواب الليبى عبد الله المصري الفضيل، جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة الأُمناء العامين في البرلمانات والمجالس العربية الأعضاء في الاتحاد، وذلك بحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حيث تُمنح هذه الجائزة وفق معايير مواكبة التطور البرلماني الفاعل وتطوير الأداء المهني بما يتوافق مع حقول المعرفة البرلمانية.

كان رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، وصف الحكومة المقبلة التي اختارها مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة بـ"حكومة الاستقرار، التي سيكون مهمتها تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وإزالة كل أشكال القوة القاهرة التى أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها"، أى 24 ديسمبر الماضي.

وأضاف رئيس البرلمان الليبى، في كلمة لمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير، اليوم الخميس، إن دعم الحكومة ومساعدتها على القيام بواجباتها أمر مهم، "وذلك لخدمة المواطن الليبى والنهوض بالبلاد في جميع المجالات، دون إقصاء أو تهميش."

وتابع: "نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية، وعلينا القبول بالحوار الواقعي والموضوعي، وترك المناكفات، وكل أشكال الشد إلى الخلف، وترك الماضي والخلافات."

وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أن الحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن "وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني، تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات، لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي."