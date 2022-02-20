شكرا لقرائتكم خبر عن “فلكية جدة” تكشف سر البقعة التي أحدثت التوهج الهائل منذ أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنه تم تسجيل صباح اليوم، بداية ظهور البقعة التي تسببت في حدوث توهج شمسي هائل الأسبوع الماضي.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر”، أنه تم رصد البقعة فوق الطرف الشمالي الشرقي للشمس وهي نشطة، حيث أطلقت توهج بلغت قوته C5 خلال الساعات الماضية.

وأضافت أنه من المحتمل أن يكون التوهج أقوى، وذلك نظرًا لأنه كان محتحب جزئيا خلف حافة الشمس بالنسبة لطوطب الأرض.

وفي وقت سابق أعلنت الجمعية، أن الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس سجلت حدوث انفجار هو الأكثر دراماتيكية منذ سنوات على الجانب الآخر من الشمس.

وأكدت حدوث انفجار هائل على الجانب الآخر من الشمس وقد شوهد انبعاث شمسي كبير يندفع نحو الفضاء لكنه ليس في اتجاه الأرض ولو كان كذلك فقد ينتج عنه عاصفة جيومغناطيسية قوية.