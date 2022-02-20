شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وخطوات الاستفادة من خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًّا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة “أبشر” تفاصيل الاستفادة من خدمة “مبايعات مركبات النقل الخاص”، والتي تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليًا عبر منصة أبشر، وذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد.

خطوات الاستفادة من الخدمة:

وأوضحت منصة أبشر، أنه هذه الخدمة تتيح للبائع الدخول إلى حسابه في منصة أبشر لتحديد مركبته المطلوب بيعها، وتحديد ثمن البيع المتفق عليه، وإدخال معلومات المشتري (رقم الهوية وتاريخ الميلاد).

بالإضافة لذلك يقوم البائع أيضًا بإدخال رقم حسابه البنكي المطلوب تحويل ثمن البيع إليه. ولابد أن يكون الحساب مسجلًا باسمه لدى أحد البنوك المحلية.

فيما يمنح المشتري مهلة قدرها ساعة واحدة، يقوم خلالها بالدخول إلى حسابه في منصة أبشر، ومن ثم يقوم قبول أو رفض طلب المبايعة.

وفي حال تم تجاوز هذه المهلة الزمنية دون اتخاذ أي إجراء من قبل المشتري، فيتم حينئذ إلغاء عملية المبايعة تلقائيًا.

وفي حال قبول المشتري للطلب، فيلزمه إدخال رقم أحد حساباته البنكية. هذا الحساب سيستخدم لاحقًا لإعادة ثمن المركبة للمشتري في حال عدم إتمام عملية المبايعة لأي سبب كان.

علما بأن الفحص الدوري خلال فترة جائحة كورونا غير ملزم لإكمال المبايعة.

وتأتي خدمة “مبايعة المركبات” ضمن أكثر من (200) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من(15) مليون مستخدم، عبر منصة “أبشر”، للأفراد وقطاع الأعمال.

مميزات الخدمة :

– خدمة إلكترونية 100% .

– دفع ثمن المركبة يكون إلى حساب وسيط خاص بالخدمة يضمن حقك في توثيق المبالغ واستلام المركبة.

– تعزز الخدمة من مستوى الأمان والثقة في التعامل مع الطرف الآخر لشراء أو بيع مركبة بعد إتفاق الطرفين.

– في حال الاختلاف بين الطرفين أو عدم الرغبة في الاستمرار بالمبايعة يمكن إلغاء المبايعة في أي وقت قبل إتمام خيار ” تسليم المركبة” عبر الخدمة ويتم استرجاع جميع المبالغ المدفوعة إلكترونيًا.

شروط الخدمة:

– أن يكون ثمن المركبة بين 5000 و 200 ألف ريال .

– أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة.

– يمكن مبايعة المركبات من نوع “خصوصي” أو “نقل خاص” بالنسبة للمواطنين ، وفقط من نوع “خصوصي” بالنسبة للمقيمين.

– سريان رخصة السير للمركبة.

– توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول.

– توفر تأمين للمركبة ساري المفعول.

– سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريال .

– عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.

– يمكن للمقيم امتلاك سيارتين من نوع ” خاص” و بحد أقصى 8 مقاعد لكل سيارة.

ونوهت أبشر أنه إضافة إلى الرسوم الحكومية المطلوبة لنقل ملكية المركبة والتي يتم سدادها عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد)، فإن أجور إتمام المبايعة عبر منصة أبشر هي 230 ريال شاملة لقيمة الضريبة المضافة، ليتم إضافتها إلى ثمن المركبة وتدفع من قبل المشتري وهي أجور قابلة للاسترداد في حال إلغاء عملية المبايعة لأي سبب كان.

رابط الحصول على الخدمة :هنا

فيديو تعريفي للخدمة :